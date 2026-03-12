Kate Middleton il gesto intimo con la mano tradisce l’intimità

Durante la cerimonia del Commonwealth Day nell’Abbazia di Westminster, lunedì 9 marzo, Kate Middleton e William sono stati visti in atteggiamenti molto uniti, dimostrando grande complicità. In un momento, Kate ha fatto un gesto con la mano che ha attirato l’attenzione, rivelando un senso di intimità tra i due. La coppia ha partecipato all’evento senza apparenti tensioni o distanze.

Kate Middleton e William si sono mostrati molto uniti e in perfetta armonia durante la cerimonia del Commonwealth Day che si è tenuta lunedì 9 marzo nell’Abbazia di Westminster. La coppia si è schierata a sostegno di Re Carlo e ha dato il meglio di sé per far fronte contro le proteste in difesa della Monarchia. Per questo ha ostentato il legame profondo che la unisce, per dare un senso di solidità alla Corona e alla Famiglia Reale, in un momento di grave difficoltà. Kate Middleton, il gesto di grande confidenza. Raramente William e Kate Middleton compiono gesti in pubblico che rivelino l’affetto che li lega. Non sono mai apparsi a qualche evento, anche quando non è formale, arrivando mano nella mano, come invece fanno sempre Harry e Meghan Markle. 🔗 Leggi su Dilei.it

