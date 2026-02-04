Scomparsa la madre della conduttrice Savannah Guthrie proseguono le ricerche | In casa segni di effrazione

La madre di Savannah Guthrie, Nancy, 84 anni, è scomparsa lo scorso weekend. Le forze dell’ordine indagano dopo aver trovato segni di effrazione in casa sua. Le ricerche sono ancora in corso, mentre la conduttrice della NBC si trova sotto shock. La famiglia chiede aiuto a chiunque abbia visto o sappia qualcosa sulla scomparsa.

Nancy Guthrie, la madre 84enne della conduttrice del programma Nbc "Today" Savannah Guthrie, è scomparsa lo scorso weekend. Le forze dell'ordine ipotizzano un rapimento. Sui media esteri si legge che nella sua casa sono stati trovati segni di effrazione e una piccola quantità di sangue.🔗 Leggi su Fanpage.it

La madre di Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, è sparita ormai da diversi giorni.

