Karma B a Roma | ‘Cominciamo Male!’ debutta al Teatro Ghione

Al Teatro Ghione di Roma debutta “Karma B a Roma: ‘Cominciamo Male!’”, una produzione che affronta con ironia e sincerità le difficoltà quotidiane. Lo spettacolo, interpretato da un cast di attori, si presenta come una riflessione sulle sfide di vivere in un’epoca in cui molte persone si impegnano a migliorarsi, ma spesso si trovano a fare i conti con ostacoli e insicurezze.

Viviamo nell’epoca in cui tutti vogliono diventare migliori, ma nessuno sembra stare meglio. Tra routine perfette, consigli motivazionali e identità costruite a colpi di contenuti, il miglioramento personale è diventato quasi un dovere morale. Il risultato, però, è un paradosso sempre più evidente: mentre lavoriamo su noi stessi, il mondo intorno sembra perdere equilibrio. È proprio dentro questa frattura che si inserisce Cominciamo Male!, lo spettacolo delle Karma B, al secolo Mauro Leonardi e Carmelo Pappalardo, che torna in una nuova versione nei teatri italiani a partire dal 21 marzo 2026. Un progetto che prende di petto il presente e lo smonta con ironia, trasformando l’ossessione contemporanea per la performance e l’apparenza in materia scenica. 🔗 Leggi su Funweek.it

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