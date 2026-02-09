Questa sera al Teatro Ghione di Roma va in scena uno spettacolo speciale. I Beatles’ Orchestra unisce una band dal vivo a un’orchestra sinfonica per riproporre i grandi successi dei Fab Four. L’appuntamento è alle 20:30, e il pubblico potrà ascoltare le canzoni più amate dei Beatles rivisitate con un tocco musicale originale.

Cosa: A Beatles’ Orchestra, uno spettacolo che unisce una live band e un’orchestra sinfonica.. Dove e Quando: Al Teatro Ghione di Roma, il 20 febbraio alle ore 20:30.. Perché: Un’occasione unica per ascoltare i classici dei Fab Four in una veste monumentale, arricchita da una mostra di rarità.. Roma si prepara a immergersi in un’atmosfera magica che profuma di anni Sessanta, ma con la potenza sonora di un ensemble moderno e raffinato. Il Teatro Ghione, storico presidio culturale a due passi da San Pietro, ospiterà un evento che promette di andare ben oltre il semplice tributo musicale. Si tratta di A Beatles’ Orchestra, una produzione ambiziosa che vede la collaborazione tra la formazione I Beatles a Roma e l’ Orchestra Arios. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - I Beatles a Roma: l’energia sinfonica al Teatro Ghione

Approfondimenti su Beatles Roma

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Beatles Roma

Argomenti discussi: I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios al Teatro Ghione; I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios conA BEATLES’ ORCHESTRA; A Beatles Orchestra riporta la magia dei Fab Four a Roma; Big Fat Band di Massimo Pirone in concerto.

I Beatles a Roma e l’Orchestra Arios al Teatro GhioneRoma si prepara a vivere una serata indimenticabile: I Beatles a Roma, una delle realtà musicali e teatrali ispirate ai Beatles più dinamiche ed originali e l’Orchestra Arios presentano A Beatles’ Or ... radiowebitalia.it

A BEATLES’ ORCHESTRA Live band+Orchestra ExperienceUn viaggio musicale tra i capolavori intramontabili dei Beatles, arrangiate per band dal vivo e grande orchestra. Un’esperienza sonora e teatrale imperdibile che unisce rock, emozione e potenza ... politicamentecorretto.com

Firenze, 7 e 8 marzo - Teatro Le Laudi. Info e prevendita su Ciaotickets Torino, 27 marzo - Teatro Esedra. Info e prevendita su Clappit. Roma, 17, 18, 1 aprile - Teatro Ghione. Info e prevendita su TicketOne. #spettacolo #teatro #giuseppesorgiautore facebook

"Uno, Nessuno, Centomila", il #VitangeloMoscarda di #PrimoReggiani al Teatro #Ghione, a Roma, fino al 15 febbraio. Regia #NicasioAnzelmo, con Primo Reggiani, #JaneAlexander, #FrancescaValtorta, #FabrizioBordigon e #EnricoOttaviano x.com