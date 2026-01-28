Le Karma B tornano a Roma con uno spettacolo nuovo di zecca, “Cominciamo Male!”. È una commedia musicale che combina monologhi e satira, affrontando temi di attualità, notizie false e verità che sembrano inventate. Lo spettacolo promette di far ridere e riflettere, con un tono irriverente e senza fronzoli.

ph. Francesca Ocello ROMA – Con “Cominciamo Male!”, le Karma B tornano a teatro con uno spettacolo inedito, irriverente e liberatorio: una stand-up comedy musicale che mescola monologhi, satira di costume, attualità, notizie talmente fake da sembrare vere e verità talmente vere da sperare siano fake. Uno show che ribalta il concetto di miglioramento personale e lo trasforma in un atto di resistenza ironica: iniziare male, col piede sbagliato, ma rigorosamente sui tacchi a spillo. Perché a volte fallire con eleganza è l’unica forma possibile di successo. Quanti buoni propositi abbiamo disatteso nella nostra vita? Quante volte ci siamo detti “da domani. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

