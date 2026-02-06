Juventus Women Canzi avverte | Como? La partita d’andata deve servirci da monito Capeta ha grande esperienza internazionale

La Juventus Women si prepara alla trasferta contro il Como, con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica. Canzi avverte che la partita d’andata deve servire da lezione e ricorda che Capeta ha grande esperienza internazionale. La squadra sa che non può sottovalutare l’avversario e lavora per confermare il buon momento.

