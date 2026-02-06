Juventus Women Canzi avverte | Como? La partita d’andata deve servirci da monito Capeta ha grande esperienza internazionale
La Juventus Women si prepara alla trasferta contro il Como, con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica. Canzi avverte che la partita d’andata deve servire da lezione e ricorda che Capeta ha grande esperienza internazionale. La squadra sa che non può sottovalutare l’avversario e lavora per confermare il buon momento.
Juventus Women, Canzi presenta la sfida in trasferta contro le lombarde, obiettivo continuità per blindare la vetta della classifica. Dopo le grandi celebrazioni per lo storico traguardo dei 150 gol raggiunto da Cristiana Girelli, la Juventus Women deve resettare immediatamente le emozioni per tuffarsi nuovamente nel clima campionato. Le bianconere, infatti, scenderanno in campo nella giornata di domani, sabato 7 febbraio 2026 alle ore 15:00, per affrontare la delicata trasferta contro il Como Women. Una sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A Women che nasconde diverse insidie, specialmente per il valore di una formazione lombarda capace di prestazioni solide tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
