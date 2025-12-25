Juventus Thuram scherza sui regali di Natale | A mio fratello una maglia della Juve con scritto Thuram 19 – VIDEO
Juventus, Khephren Thuram scherza sul Natale: «A mio fratello regalerei una maglia della Juve con scritto Thuram 19» – VIDEO Khephren Thuram, in un video diffuso da DAZN, ha svelato quali regali sceglierebbe per i compagni della Juventus e per suo fratello Marcus, oggi uno dei leader dell'Inter. CHE REGALO FARESTI A DI GREGORIO – «Una cassa .
I regali di Thuram ai suoi compagni: "A Yildiz tutto ciò che mi chiede. A mio fratello? Una maglia della Juve" - Intervistato da DAZN e EASportsfcit, Khephren Thuram ha parlato dei regali che farebbe ad alcuni dei suoi compagni di squadra e anche a suo fratello: "Che regalo faresti a Di Gregorio?
