La General convince e tira un sospiro di sollievo Gestione assennata e Piombino mai in partita

La General si toglie un peso dalla coscienza battendo Piombino con un punteggio sicuro. La gestione ha funzionato, e la squadra ha dimostrato di saper controllare la partita, senza mai lasciare spazio agli avversari. I titolari hanno fatto la differenza, con Piccone e Arrigoni in evidenza. Piombino ha faticato a trovare il ritmo e alla fine il risultato ha rispecchiato quello che si è visto in campo.

GENERAL CONTRACTOR 76 OLBAT GOLFO PIOMBINO 64 GENERAL CONTRACTOR: Di Pizzo, Tamiozzo ne, Piccone 24, Bruno 5, Maglietti 4, Arrigoni 19, Palsson 10, Nicoli 8, Del Sole, Toniato 6. All. Marcello Ghizzinardi SOLBAT GOLFO PIOMBINO: Forti 3, Menconi, Ammannato 6, Giunta 12, Pipitone ne, Fabiani 11, Ianuale, Raivio 20, Ferraresi 2, Campori 10. All. Simone Bianc Arbitri: Purrone (Mn), Marconetti (Mi), La Grotta (Mb) Parziali: 27-14, 41-34, 66-50 Non trovano conferma al PalaTriccoli le credenziali di squadra da trasferta per un combattivo Solbat Golfo (5 vinte, 7 perse prima di ieri il bottino della formazione toscana lontano dal parquet amico) mai in partita e sempre in affannoso, quanto vano, inseguimento di una General Contractor spalle al muro e sull'orlo della crisi di nervi dopo la serie di sconfitte di avvio girone di ritorno che hanno confinato la formazione di coach Ghizzinardi ai limiti delle zone meno nobili della graduatoria.

