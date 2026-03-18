Juventus | settimana cruciale per Vlahovic

Questa settimana si rivela decisiva per Dusan Vlahovic alla Juventus, che non ha ancora comunicato tempi di recupero precisi. Il centravanti serbo è rimasto fermo negli ultimi giorni a causa di un infortunio, e la società sta monitorando attentamente la sua condizione. La sua presenza o assenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore nelle prossime partite. La Juventus attende aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni di salute.

Questa è la settimana cruciale per Dusan Vlahovi? alla Juventus. Il centravanti serbo, fermo da oltre quattro mesi per la lesione grave all’adduttore sinistro (infortunio del 29 novembre 2025 contro il Cagliari, risolto con operazione chirurgica a Londra il 4 dicembre), è pronto al rientro in campo e vicinissimo al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: settimana cruciale per Vlahovic Articoli correlati Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato l’offerta. Ecco che cosa potrebbe accadere in questa settimanadi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, la Juventus ha presentato un’importante offerta. Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto!Rinnovo Vlahovic, l’apertura dopo l’incontro cruciale: il serbo ha rassicurato la Juve su un aspetto! Sassuolo, boom Kone: valore raddoppiato, ora se... La standing ovation per Vlahovic Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus settimana cruciale per Vlahovic Temi più discussi: Serie A, Torino-Parma 1-1 dopo i primi 45’ Sfida cruciale per la lotta salvezza tra granata ed emiliani. Partite di cartello: domani Inter-Atalanta, Udinese-Juventus, domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Segui la cronaca testuale su Rainews.it http; Giorno cruciale per il rinnovo di Spalletti? Le richieste dell'allenatore alla Juve; Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Vis, l’arma letale funziona: Juve abbattuta. Salvezza già in cassaforte con una tripletta. Juve, via alla trattativa per il rinnovo di Vlahovic: ecco l’offertaLa Juve pronta con la prima offerta per Dusan, trattative riaperte e ottimismo alla Continassa. E ora il serbo torna anche in campo. In attacco si ragiona al riscatto di Boga. Intanto si cercano rinfo ... msn.com Juventus a Udine: occasione quarto posto. Vlahovic ancora out, Spalletti conferma il tridente Yildiz-David-ConceiçaoJuventus a Udine: occasione quarto posto. Vlahovic ancora out, Spalletti conferma il tridente Yildiz-David-Conceiçao La Juventus scende in campo a Udine con un obiettivo ... tuttojuve.com La società punta su Yildiz e Giuntoli non l'aveva capito. Oggi a Tribuna Juve è passato a trovarci Camillo Demichelis, giornalista e content creator. Recupera la live su YT! #juve #juventusnews24 #yildiz #giuntoli - facebook.com facebook #Juventus su #BernardoSilva, via dal #ManchesterCity a parametro zero: contatti con Jorge Mendes x.com