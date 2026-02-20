Juventus-Spalletti | rinnovo vicino ma servono 3 colpi

La Juventus e Luciano Spalletti sono vicini a firmare un nuovo accordo, mentre la società prepara tre acquisti chiave. La trattativa con l’allenatore toscano è in fase avanzata e potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Intanto, la dirigenza lavora per rinforzare la rosa, puntando su un centrocampista, un attaccante e un difensore. La strategia mira a consolidare il progetto e a migliorare le prestazioni della squadra. La decisione finale dipende anche dagli ultimi incontri tra le parti.

La Juventus e Luciano Spalletti viaggiano verso una convergenza programmatica che potrebbe definire le gerarchie del calcio italiano per i prossimi anni. Nonostante il momento tecnicamente più complesso della sua gestione, segnato da quattro gare senza successi e dalla pesante disfatta europea, la linea della società non ha subito scostamenti: la fiducia nel tecnico di Certaldo resta totale e intatta. Alla Continassa, il vertice dirigenziale è convinto che Spalletti sia l’architetto ideale per inaugurare quel ciclo vincente sfuggito alle precedenti gestioni di Tudor e Thiago Motta. Tuttavia, se il sentimento è reciproco, la firma sul rinnovo non sarà una mera formalità burocratica, ma il frutto di una strategia di mercato condivisa e ambiziosa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

