Juventus | Spalletti vicino al rinnovo

Luciano Spalletti sta per rinnovare il suo contratto con la Juventus. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il 17 marzo 2026, l’accordo prevede un prolungamento fino al 2027 con un’opzione per il 2028. L’intesa sembra essere vicina e potrebbe essere ufficializzata prima di Pasqua.

Luciano Spalletti è a un passo dal prolungare il suo legame con la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport il 17 marzo 2026, l’accordo per il rinnovo fino al 2027 (con opzione per il 2028) è imminente: la “fumata bianca” potrebbe arrivare prima di Pasqua. Il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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