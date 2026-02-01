Juventus idea scambio Beto-Zhegrova | no dell’Everton
La Juventus aveva messo in cantiere uno scambio con l’Everton, proponendo Zhegrova in cambio di Beto. Tuttavia, i Toffees hanno detto no all’idea, lasciando la trattativa in stand-by. La Juve ora dovrà cercare altre soluzioni per rinforzare l’attacco.
L'idea dello scambio: Zhegrova in partenza? Come riportato da The Athletic, la Juventus ha lavorato con l'Everton per un possibile scambio Zhegrova-Beto. Il club inglese è poco disposto a lasciar partire il giocatore, soprattutto con la formula del 'prestito secco' proposta dai Bianconeri. L'Everton ha comunicato che avrebbe lasciato partite
Beto Juventus, l’affare si può fare solo a queste condizioni: linea chiara dell’Everton. Tutte le novità
L’interesse della Juventus per Beto dell’Everton dipende da condizioni precise.
Juventus, Everton chiude su Beto: sondaggio respinto
La Juventus aveva puntato Beto come nuovo centravanti, ma l’Everton ha detto no.
Argomenti discussi: Diretta live calciomercato 26 gennaio 2026 Luis Henrique via dall'Inter, Beto colpo last minute Juve, Maldini alla Lazio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati; Tensione Napoli, Conte mette fuori rosa due giocatori a poche ore dalla partita contro la Juventus; Juventus, idea Holm: può arrivare in bianconero in uno scambio. Joao Mario verso il Bologna.
Gli scambi accendono il calciomercato della Juventus: Holm per Joao Mario e Beto per ZhegrovaL’affare che sicuramente si farà è quello del possibile scambio tra Holm e Joao Mario con il Bologna, scambio di prestiti tra due calciatori che non giocano per ritrovare entrambi vitalità altrove. Lo ... juvelive.it
Juventus, spunta anche Beto: la richiesta dell’Everton e un duplice scenarioBeto alla Juventus: tra le varie opportunità per rinforzare il reparto offensivo della Vecchia Signora, ci sarebbe anche ... fantamaster.it
Scambio tra Beto e Zhegrova in attacco L'ultima idea dell'Everton e la risposta della Juve Ma ci andiamo a guadagnare in questo scambio Io non sono cosi tanto convinto e voi Scopri i dettagli nel 1° commento - facebook.com facebook
Retroscena dall' #Inghilterra: l' #Everton avrebbe chiesto #Zhegrova in cambio di #Beto. Secondo quanto riferito da The Athletic, i bianconeri avrebbero sondato il terreno per #Beto. L'Everton era pronto ad aprire solo con l'inserimento di #Zhegrova. No dei x.com
