La Juventus aveva messo in cantiere uno scambio con l’Everton, proponendo Zhegrova in cambio di Beto. Tuttavia, i Toffees hanno detto no all’idea, lasciando la trattativa in stand-by. La Juve ora dovrà cercare altre soluzioni per rinforzare l’attacco.

L'idea dello scambio: Zhegrova in partenza? Come riportato da The Athletic, la Juventus ha lavorato con l'Everton per un possibile scambio Zhegrova-Beto. Il club inglese è poco disposto a lasciar partire il giocatore, soprattutto con la formula del 'prestito secco' proposta dai Bianconeri. L'Everton ha comunicato che avrebbe lasciato partite

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, idea scambio Beto-Zhegrova: no dell’Everton

L'interesse della Juventus per Beto dell'Everton dipende da condizioni precise.

La Juventus aveva puntato Beto come nuovo centravanti, ma l'Everton ha detto no.

