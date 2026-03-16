Dopo la conclusione della 29esima giornata di Serie A, l’attenzione si concentra sulla prossima partita della Juventus, che affronterà in casa il Sassuolo. Vlahovic si è allenato regolarmente e potrebbe scendere in campo, mentre Thuram ha lasciato intendere di essere disponibile dopo un infortunio. La sfida tra le due squadre si avrà nel prossimo turno del campionato.

Chiusa la 29esima giornata di Serie A, l’attenzione si è spostata sul prossimo turno. La Juventus sarà impegnata nella sfida casalinga contro il Sassuolo. La corsa Champions entra nella sua fase calda e l’allenatore di Certaldo punta ad avere tutti a disposizione in vista del rush finale. Il ritorno di Dusan Vlahovic. Lo si sta aspettando da settimane il ritorno dell’attaccante serbo in campo e sembra proprio essere arrivato il momento giusto. Dall’ultima apparizione di Dusan sul rettangolo verde sono passati 112 giorni, era la sera del match contro il Cagliari di fine novembre 2025, quando il calciatore è stato costretto ad uscire anzitempo per una lesione di alto grado dell’adduttore lungo sinistro. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Vlahovic vede il Sassuolo: Thuram, allarme rientrato?

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