Juventus | fiducia nel ritorno di Vlahovic

Da ilprimatonazionale.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus si prepara a riavere in campo Dusan Vlahovic, che da mesi sta lavorando per tornare disponibile. Il centravanti serbo, fermo da novembre scorso a causa di un infortunio all’adduttore, ha ormai superato le fasi più delicate della riabilitazione tra Belgrado e Torino. La società è ottimista e spera di poterlo reinserire presto nella rosa.

La Juventus guarda con fiducia al ritorno di Dusan Vlahovic in campo. Il centravanti serbo, fermo da novembre 2025 per la lesione all’adduttore sinistro rimediata contro il Cagliari e operato con successo a dicembre, ha completato la fase più delicata della riabilitazione tra Belgrado e Torino. Le ultime valutazioni mediche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus fiducia nel ritorno di vlahovic

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: fiducia nel ritorno di Vlahovic

Approfondimenti su Juventus Vlahovic

Rinnovi Juventus: il punto su Vlahovic, McKennie e Spalletti. Lo scenario nel VIDEO di Marco Baridon

La Juventus sta lavorando per rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave.

La Juventus guarda oltre Vlahovic: il talentino Kovacs nel mirino dei bianconeri | ESCLUSIVO

La Juventus accelera sul mercato, puntando gli occhi oltre Vlahovic.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus-Sporting, il gol di Vlahovic

Video Juventus-Sporting, il gol di Vlahovic

Ultime notizie su Juventus Vlahovic

Argomenti discussi: Fiducia Juventus sul rinnovo di McKennie: ritocco sull'ingaggio e nuova scadenza. Tutti dettagli; De Winter: Milan nel mio destino. E quanti retroscena Juve: Allegri, Bonucci, Chiellini, Next Gen, Rabiot!; Ancora ai quarti di Coppa Italia con la Juventus: il precedente che regala fiducia è il 3-0 del 2019; IL TACCUINO | Juventus-Lazio 2-2, appunti seri e scherzosi: manca lo stoccatore ma la fiducia cresce.

juventus fiducia nel ritornoAtalanta vs Juventus: il ritorno della sfida con nuovi scenari e allenatoriLa sfida tra Atalanta e Juventus questa sera in Coppa Italia non è una semplice ripetizione dei precedenti incontri stagionali. Se in passato le due squadre si erano già affrontate in agosto, nel Trof ... calcioatalanta.it

juventus fiducia nel ritornoJuve, nel mirino uno da 23 trofei in carriera; Paz verso il ritorno al Real. Le top news delle 13Non è stato un gran sabato per la classe arbitrale per La Gazzetta dello Sport, la quale punisce Davide Massa con un 5 in pagella per la direzione. tuttomercatoweb.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.