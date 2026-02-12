Juventus | fiducia nel ritorno di Vlahovic

La Juventus si prepara a riavere in campo Dusan Vlahovic, che da mesi sta lavorando per tornare disponibile. Il centravanti serbo, fermo da novembre scorso a causa di un infortunio all’adduttore, ha ormai superato le fasi più delicate della riabilitazione tra Belgrado e Torino. La società è ottimista e spera di poterlo reinserire presto nella rosa.

La Juventus guarda con fiducia al ritorno di Dusan Vlahovic in campo. Il centravanti serbo, fermo da novembre 2025 per la lesione all'adduttore sinistro rimediata contro il Cagliari e operato con successo a dicembre, ha completato la fase più delicata della riabilitazione tra Belgrado e Torino.

La Juventus sta lavorando per rinnovare i contratti di alcuni giocatori chiave.

La Juventus accelera sul mercato, puntando gli occhi oltre Vlahovic.

