Juventus Bremer dipendenza o i problemi sono altri Di Gregorio va cambiato in estate? Sì o no – VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

La Juventus ha subito cinque gol a Istanbul, sollevando dubbi sulla solidità difensiva e sul ruolo di Di Gregorio. La partita ha evidenziato i problemi nella fase difensiva e la possibile necessità di cambiare portiere in estate. I tifosi si dividono tra chi chiede rinforzi e chi invece punta sulla rosa attuale. La squadra si prepara a valutare le soluzioni più adatte, mentre si pensa anche a come migliorare la solidità in vista dei prossimi incontri. La decisione sulla porta bianco-nera arriverà presto.

Juventus, i cinque gol incassati a Istanbul aprono il dibattito sulla tenuta difensiva e sul futuro del portiere in vista della prossima stagione. L’eco del tonfo di Istanbul continua a farsi sentire forte e chiaro nell’ambiente bianconero, lasciando scorie pesanti che vanno ben oltre il risultato del campo. La disastrosa sconfitta per 5-2 subita contro il Galatasaray non ha soltanto compromesso quasi irrimediabilmente il cammino in Champions League, obbligando la squadra a cercare un miracolo sportivo nella gara di ritorno, ma ha scoperchiato il vaso di Pandora delle critiche sulla costruzione della rosa e sulla tenuta mentale del gruppo guidato da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, Bremer dipendenza o i problemi sono altri. Di Gregorio va cambiato in estate? Sì o no

