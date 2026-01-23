In questo articolo, analizziamo le ultime novità dal mercato della Juventus, tra l’ingaggio di En-Nesyri, il ritorno di Antonio Conte allo Stadium e i possibili acquisti di Adzic e Zhegrova. Con commenti di Chiara Aleati e Marco Baridon, approfondiamo le scelte della società e il contesto attuale, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle strategie e delle prospettive future dei bianconeri.

Juventus, Marco Baridon e Chiara Aleati analizzano le scelte di mercato bianconere e il clima per l’ex Conte, tra rimpianti e nuove scommesse. L’approfondimento video curato da Chiara Aleati e Marco Baridon accende i riflettori sull’universo Juventus alla vigilia di un weekend che si preannuncia incandescente, intrecciando le dinamiche frenetiche delle trattative invernali con l’emotività del calcio giocato. Il tema cardine è la scelta definitiva per il reparto offensivo. I due giornalisti analizzano con lucidità la virata strategica che ha portato la dirigenza a scartare la pista economicamente proibitiva di Mateta in favore di En-Nesyri del Fenerbahce, una mossa dettata dal sano pragmatismo finanziario ma che promette di portare quella fisicità e quei gol “sporchi” che servono come il pane nello scacchiere bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus: il colpo En-Nesyri, Conte torna allo Stadium. L’avreste rivoluto? E poi Adzic e Zhegrova… Si o no | VIDEO con Chiara Aleati e Marco Baridon

Argomenti discussi: Under 16 A e B, colpo Reggiana nel Girone A: 2-1 alla Juventus campione in carica; La Juventus pensa al doppio colpo in attacco: Mateta non esclude Daniel Maldini; Mazzitelli piega la Juventus, colpo grosso del Cagliari all'Unipol Domus; Cagliari-Juventus 1-0, colpo salvezza dei sardi.

Calciomercato Juventus, ansia oper En-Nesyri - Spunta Gboho e colpo Krediet. Le mosse bianconereCalciomercato Juventus: Krediet, Juanlu Sanchez, Joao Mario, Adzic, Gatti, Rugani e McKennie - Le trattative bianconere ... affaritaliani.it

Juventus, En-Nesyri scippato al Napoli: il primo regalo di Ottolini a Spalletti, ma da Istanbul è già allarmeBlitz di Ottolini a Istanbul: il ds della Juventus pronto a chiudere il suo primo colpo. I dettagli dell'affare En-Nesyri: così il Napoli è stato beffato. sport.virgilio.it

Colpo di #mercato per la #JUVENTUS #UNDER16 Arriva l'olandese #Krediet dal #Feyenoord L'ARTICOLO COMPLETO È NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

Kessie, il primo colpo dell'estate C'è stato un incontro fra la Juve e i suoi agenti: ecco com'è andata #Kessie #Juventus #Tuttosport x.com