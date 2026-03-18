jre italia tra ingressi e visione futura

JRE Italia si confronta con i propri membri in occasione di incontri dedicati a discutere gli ingressi e le prospettive future. Durante queste occasioni, vengono condivise informazioni sui nuovi iscritti e si analizzano i progetti in programma. Le riunioni rappresentano un momento di confronto diretto tra i partecipanti, con l’obiettivo di definire le prossime iniziative e sviluppare la rete associativa.

C’è un momento, nella vita di un’associazione, in cui il ritrovarsi non è solo rituale ma necessità. Il XXXIII Congresso Nazionale di JRE-Italia, ospitato il 15 e 16 marzo a Trani, ha restituito proprio questo senso: due giorni in cui la comunità degli chef si è fermata per guardarsi, misurare il percorso e rimettere a fuoco le direzioni future. La scelta della Puglia, nella cornice di Tenuta Donna Lavinia, non è stata neutra. Tornare nel Sud significa rimettere al centro una geografia gastronomica che non è periferia ma cuore pulsante di biodiversità e tradizioni. JRE-Italia continua a raccontare il Paese nella sua interezza, attraversandolo fisicamente congresso dopo congresso, ma anche simbolicamente, tenendo insieme identità locali e visione condivisa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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