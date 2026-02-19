Simona Uberto trent’anni tra destino e visione | a Lodi l’antologica Fatum Futura

Simona Uberto, artista lodigiana con oltre trent’anni di esperienza, ha portato alla luce la tensione tra destino e immaginazione attraverso la sua arte. La sua mostra “Fatum Futura” mette in mostra dipinti e installazioni che esplorano i confini tra realtà e fantasia, utilizzando colori vivaci e forme astratte. La rassegna, ospitata a Bipielle Arte, invita i visitatori a riflettere sulle proiezioni future e sul ruolo del caso nella vita quotidiana. La mostra rimarrà aperta fino al 22 marzo 2026.

C'è una linea sottile, quasi impercettibile, che separa il reale dalla sua proiezione. È su quel crinale che si muove da oltre trent'anni la ricerca di Simona Uberto, e oggi quella traiettoria trova una sintesi compiuta in Fatum Futura, l'ampia mostra antologica ospitata da Bipielle Arte a Lodi dal 28 febbraio al 22 marzo 2026. Curata da Maria Laura Gelmini, l'esposizione riunisce circa cinquanta opere tra fotografia, installazione, collage, scultura e interventi ambientali, offrendo una lettura coerente e stratificata di un percorso iniziato negli anni Novanta e mai interrotto.