Longiano la minoranza boccia il bilancio | Non c’è visione futura

A Longiano, la minoranza ha respinto il bilancio 2026, evidenziando la mancanza di una visione futura. La principale criticità riguarda il ritardo nei lavori di adeguamento sismico delle scuole, considerati fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. La discussione riflette le preoccupazioni sulla gestione delle risorse e sulla pianificazione a lungo termine dell’amministrazione comunale.

A Longiano la minoranza ha bocciato il bilancio 2026 perchè sono stati rimandati i lavori di adeguamento sismico delle scuole. L’opposizione è preoccupata anche per la carenza di personale in Comune. Il bilancio è stato approvato con 7 voti a favore e 5 contrari. Dice Matteo Venturi, capogruppo di minoranza della lista ’Siamo Longiano’: "La spesa corrente è di oltre 5 milioni di euro, mentre per il 2026 sono stati destinati solo 600mila euro agli investimenti, critichiamo l’Amministrazione come appiattita sul presente e senza una visione del futuro. E’ un bilancio fotocopia di quello degli anni precedenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il gruppo di opposizione Siamo Longiano ha espresso un giudizio negativo sul bilancio di previsione approvato a fine 2025 dal consiglio comunale, con 7 voti favorevoli e 5 contrari.

