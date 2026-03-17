Fonseca super a Miami spettatore ‘in estasi’ e Alcaraz avvertito

A Miami, Joao Fonseca si distingue con una prestazione notevole, attirando l’attenzione di chi segue il torneo. La sua presenza in campo suscita entusiasmo tra il pubblico, mentre Carlos Alcaraz riceve un avvertimento evidente attraverso l’andamento delle partite. L’evento si svolge sotto gli occhi di spettatori e addetti ai lavori, con Fonseca che si rende protagonista di un risultato che fa discutere.

(Adnkronos) – Joao Fonseca impressiona a Miami e 'avverte' Carlos Alcaraz. Il tennista brasiliano, reduce dall'eliminazione agli ottavi di finale di Indian Wells contro Jannik Sinner, che faticando lo ha battuto con un doppio 7-6, potrebbe affrontare il numero uno del mondo nel secondo turno Masters 1000 di Miami. Quello in Florida sarebbe il primo incrocio tra i due in carriera, molto atteso da chi vede in Fonseca il potenziale 'guastafeste' nella costante lotta tra Alcaraz e Sinner per il numero uno del mondo, rinnovatasi dopo il successo dell'azzurro a Indian Wells. E proprio da Miami arrivano immagini che fanno ben sperare il brasiliano in vista del possibile scontro con lo spagnolo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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