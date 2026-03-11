Fonseca che numeri! Le statistiche premiano il brasiliano Ma con Sinner non basta

Le statistiche di Fonseca, secondo quanto riportato da Tennis Insights, mostrano numeri di grande rilievo, soprattutto nel secondo set, considerato il suo miglior momento in termini di performance. Tuttavia, nonostante i risultati positivi, queste prestazioni non sono state sufficienti per superare Sinner, che ha comunque continuato a mostrare una solidità significativa durante la partita.

Meglio giochi, maggiori sono le probabilità di vittoria. Detta così, sembrerebbe una clamorosa banalità. Ma è la teoria alla base di Tennis Insights, piattaforma che misura, tramite un algoritmo che si basa sui dati Atp, il valore di una prestazione. Prendendo in esame quattro parametri: qualità dei colpi (servizio, rovescio, dritto), punti vinti in attacco (aggressività), da situazioni di svantaggio (quindi ribaltando uno scambio da posizione difensiva) e conversione delle occasioni (freddezza nei momenti decisivi). Sommando e pesando gli indicatori si elabora un “voto” finale che va da 0 a 10. Ad esempio Alcaraz, nella partita contro Rinderknech in cui ha dominato secondo e terzo set, ha riportato un altissimo “performance rating” di 9. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

