Lo sguardo delle donne Contest di realtà virtuale per registe e attrici

A Pavia arriva una sezione del festival dedicata alle donne nel cinema, con un contest di realtà virtuale rivolto a registe e attrici. La manifestazione, che si svolge principalmente a Milano, ha coinvolto anche altre città italiane e alcune località all’estero, portando in scena lavori e progetti di donne del settore cinematografico. La partecipazione comprende diverse opere legate alla rappresentazione femminile nel mondo della settima arte.

Approda a Pavia uno spaccato di festival storico che si svolge da sempre a Milano con alcune puntate in altre città italiane e all’estero. Nato dalla collaborazione tra l’associazione Sguardi Altrove, l’Ateneo pavese, l’auditorium di San Tommaso, il laboratorio Officine Creative, l’assessorato alle pari opportunità del Comune di Pavia promuove l’iniziativa " Sguardi Expanded " che si svolgerà da lunedì a giovedì 26 all’auditorium San Tommaso dell’Università di Pavia. "La nostra prima volta a Pavia - ha detto la direttrice artistica di Sguardi altrove Patrizia Rampazzo -, in una città piena di giovani, porta le nuove tecnologie, l’archivio del festival riletto attraverso i nuovi linguaggi e una parte di cinema di genere". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lo sguardo delle donne. Contest di realtà virtuale per registe e attrici Articoli correlati Udine: “Donne di Donne”, la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti.Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le... Leggi anche: Cos'è la tomba delle Olimpiadi di Tarquinia, ricostruita con la realtà virtuale per Milano-Cortina 2026 Approfondimenti e contenuti su Lo sguardo delle donne Contest di... Temi più discussi: Lo sguardo delle donne. Contest di realtà virtuale per registe e attrici; In mostra gli Sguardi di donna. Ecco i nomi delle quattro vincitrici; Lo Sguardo delle Donne: grande successo della mostra di Italia Nostra Lecce presso il MUST; Blog | Registe, dieci anni di cinema che hanno cambiato lo sguardo sui diritti - Alley Oop. Modica, il racconto di una serata speciale: Lo sguardo delle donne conquista la Società OperaiaModica, 08 marzo 2026 – Si è concluso con un bilancio estremamente positivo l'incontro Lo sguardo delle donne, svoltosi ieri sera nella suggestiva cornice ... radiortm.it Spazi intimi e terre di confine, lo sguardo delle donne alla Biennale di fotografiaIn mostra Barbara Peacock con i suoi ritratti negli spazi intimi delle camere da letto. E poi i lavori di Lisa Elmaleh che parla delle terre di confine tra Stati Uniti e Messico. rainews.it Sabato 14 marzo a Cosenza l’incontro con la stampa per presentare la partecipazione del borgo tirrenico al celebre contest di Rai 3 “Kilimangiaro”. Un traguardo legato all’ingresso nella rete de “I Borghi più belli d’Italia” - facebook.com facebook