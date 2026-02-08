Fiamme nella notte | carbonizzata l’autovettura di un meccanico

Un incendio nella notte ha devastato un’auto di un meccanico a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. Le fiamme hanno distrutto completamente il veicolo, lasciando i residenti spaventati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e avviato le indagini per capire cosa abbia provocato l’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni sono ingenti.

GUAGNANO - Un’automobile è stata completamente distrutta dalle fiamme a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano. L’episodio è avvenuto in via della Conciliazione, all’angolo con via Dante, dove i carabinieri hanno rinvenuto il veicolo carbonizzato.Si tratta di una Volkswagen Passat berlina.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Guagnano Villa Baldassarri Fiamme si scatenato nella notte, distrutta un’autovettura parcheggiata in strada Nella notte a Nardò, un incendio ha interessato un’autovettura parcheggiata nel centro abitato, causando la completa distruzione del veicolo. Fiamme nell'abitacolo, scoppia il parabrezza: auto completamente carbonizzata Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Guagnano Villa Baldassarri Argomenti discussi: Calizzano, anziana avvolta dalle fiamme nella sua abitazione muore carbonizzata; Un incendio distrugge 5 automobili parcheggiate in strada: incidente o piromane? (GUARDA IL VIDEO); Intossicata nella casa in fiamme: donna muore in ospedale - BresciaToday; Cronaca. Ravenna, camion divorato dalle fiamme nella notte: mezzo distrutto. Fiamme nella notte: carbonizzata l’autovettura di un meccanicoL’episodio, intorno all’1.20, in via della Conciliazione, a Villa Baldassarri (frazione di Guagnano). Necessario l’intervento di carabinieri e vigili del fuoco. Il mezzo era in uso a un 22enne come au ... lecceprima.it Rogo in casa, trovata morta tra fumo e fiamme: la vittima è Rina GnesatoTragedia nella notte a Brescia: Rina Gnesato è morta carbonizzata tra le fiamme del suo appartamento al piano terra di una palazzina di via Monte Nero. La donna viveva da sola e la conferma ufficiale ... bresciatoday.it Paura nella notte in un condominio: fiamme divampano dall’impianto elettrico -> https://www.nordest24.it/fumo-condominio-vigili-del-fuoco facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.