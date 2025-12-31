Una petroliera in fuga dalle forze statunitensi nell’Atlantico ha dipinto una bandiera russa sulla fiancata, cercando probabilmente di ottenere protezione internazionale. L’episodio si inserisce nelle dinamiche di tensione tra Stati Uniti e Russia, con implicazioni sul controllo delle rotte marittime e sulla sicurezza energetica. La nave, definita “fantasma”, rappresenta una sfida alle misure di blocco e alle operazioni di sorveglianza in mare.

L'equipaggio di una petroliera in fuga dalle forze statunitensi nell'Oceano Atlantico ha recentemente dipinto una bandiera russa sulla fiancata della nave, in un apparente tentativo di ottenere la protezione russa. È l'ultimo colpo di scena di una bizzarra odissea iniziata il 21 dicembre, quando. 🔗 Leggi su Today.it

