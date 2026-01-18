LIVE Biathlon Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA | Dale-Skjevdal vince una gara bellissima Giacomel beffato nel finale

Segui in tempo reale l’inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. Dale e Skjevdal si sono aggiudicati una gara combattuta, mentre Giacomel ha perso il podio negli ultimi metri. Aggiorna la diretta per tutte le fasi della competizione e le ultime notizie.

15.33 Cinquantacinquesimo posto per Braunhofer. 15.32 Trentaseiesima posizione per Zeni, cinquantatreesimo per Bionaz. 15.31 Tredicesimo posto per Hofer, ventinovesimo per Romanin che ha commesso un errore nell'ultimo poligono 15.30 Vittoria per Dale-Skjevdal che taglia il traguardo con 4.9? su Perrot e 7.9? su Ponsiluoma. Quinto posto per Giacomel, che nel finale ha accusato i tanti giri di penalità sulle gambe. 15.29 Posiluoma e Fabien Claude si avvicinano a Giacomel. Volata per il terzo posto con lo svedese che sembra avere una marcia in più.

Benvenuti alla diretta live dell'inseguimento maschile di Ruhpolding 2026, penultimo appuntamento della Coppa del Mondo di biathlon. Seguiremo in tempo reale le fasi della gara, con aggiornamenti sui risultati e le performance degli atleti. Rimanete con noi per tutte le informazioni sull'evento, che vede Giacomel in cerca di una nuova vittoria. LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel va a caccia di Samuelsson!

Segui in tempo reale l'inseguimento maschile di biathlon a Ruhpolding 2026. La competizione si svolge con atleti pronti a dare il massimo, tra cui Giacomel che si trova in corsa per raggiungere Samuelsson. Restate aggiornati per tutte le fasi della gara e i risultati live, cliccando sul link dedicato.

