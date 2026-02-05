Jannik Sinner la bordata della Pegula | Djokovic aveva un motivo preciso per vincere

Le semifinali maschili dell'Australian Open 2026 sono state emozionanti e piene di colpi di scena. Djokovic ha vinto in cinque set contro Sinner, che ha combattuto fino all’ultimo punto. La partita è stata equilibrata, ma alla fine il serbo è riuscito a spuntarla, lasciando il pubblico senza fiato. La tensione tra i due tennisti si è percepita in ogni scambio, e le parole della Pegula sulla motivazione di Djokovic hanno fatto discutere.

Le semifinali maschili dell'Australian Open 2026 rimarranno memorabili. Carlos Alcaraz ha battuto in cinque set Alexander Zverev, rimontando da 5-3 sotto nel quinto, mentre Novak Djokovic ha superato a sorpresa Jannik Sinner sempre al quinto set con il punteggio di 6-4.Sulla partita Djokovic-Sinner è intervenuta Jessica Pegula, semifinalista femminile del torneo (battuta poi dalla futura campionessa Elena Rybakina). Nel podcast "The Player's Box Podcast", l'americana ha offerto una lettura particolare sulle motivazioni extra del serbo. Secondo Pegula, Djokovic era particolarmente stimolato a vincere contro Sinner dopo una domanda ricevuta in conferenza stampa.

