Jannik Sinner | Era importante vincere ora devo alzare il livello

Jannik Sinner ha vinto contro Alexei Popyrin al Qatar ExxonMobil Open, una vittoria che ha rafforzato la sua fiducia dopo aver superato Tomas Machac. La causa di questa vittoria risiede nella sua determinazione e nel miglioramento delle sue strategie di gioco. Con un punteggio di 6-3, 7-5, il tennista italiano ha dimostrato pazienza e resistenza, adattandosi alle risposte dell’avversario. Ora, Sinner si concentra sul proseguimento del torneo, cercando di alzare ulteriormente il livello delle sue prestazioni.

Prosegue l’avventura di Jannik Sinner al Qatar ExxonMobil Open. Dopo aver sconfitto all’esordio il ceco Tomas Machac, il numero due del seeding ha replicato contro l’australiano Alexei Popyrin con il punteggio di 6-3, 7-5, mostrando solidità, pazienza e una crescente capacità di adattarsi alle difficoltà del match. L’azzurro ha impiegato 85 minuti per avere la meglio su un avversario aggressivo, capace di martellare al servizio e colpire con continuità da fondo campo. Nonostante la pressione, Sinner è rimasto lucido nei momenti chiave e ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dell’ATP 500 qatariota, allungando anche una striscia significativa: sono ora 50 le vittorie consecutive contro giocatori fuori dalla top-50. 🔗 Leggi su Oasport.it

