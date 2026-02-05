Ivan Ljubicic | Per Sinner la sconfitta contro Djokovic è stata una bella botta e sui crampi…

La sconfitta di Jannik Sinner contro Novak Djokovic nelle semifinali degli Australian Open 2026 scuote il mondo del tennis. Il giovane italiano ha ammesso che perdere contro il serbo è stato un colpo duro da digerire, soprattutto dopo aver combattuto contro i crampi. La partita si è conclusa con un risultato inaspettato, lasciando molti appassionati e addetti ai lavori sorpresi. Ora Sinner dovrà riflettere e lavorare per superare questo momento difficile.

La sconfitta inattesa nelle semifinali degli Australian Open 2026 di Jannik Sinner contro il serbo Novak Djokovic continua a tenere banco. La mancanza di lucidità nei momenti decisivi della partita da parte del pusterese è stato tra i temi più dibattuti, al pari di una sorta di “allergia” del tennista italiano ai match con epilogo al quinto set e oltre le 4 ore di gioco. A questo proposito, l’ex n.3 del mondo e in passato coach di Roger Federer, Ivan Ljubicic, ha detto la sua ai microfoni di Sky Sport. “ Djokovic ha giocato un tennis molto aggressivo. Mi ha ricordato la sua versione da 17enne e 18enne. 🔗 Leggi su Oasport.it

Jannik Sinner si arrende a Novak Djokovic in una partita che lascia più di un commento.

