Che Bomba di derby La Roma appare favorita Ma il Bologna di Italiano può scalare le montagne

Nel derby di ieri, la Roma sembra essere la favorita, ma il Bologna di Italiano ha dimostrato di potersi fare strada. Durante la giornata, un giocatore ha subito un intervento al ginocchio, un intervento di routine dopo aver passato anni sui campi di serie A e B, indossando le maglie di entrambe le squadre. La partita ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto acceso e appassionato.

Nella giornata di ieri ha dovuto effettuare un intervento a un ginocchio, un tagliando, una sorta di di eredità eredità lasciata da una vita passata sui campi di serie A e serie B: pure con le maglie di Roma e Bologna. Ma Davide Bombardini è sul pezzo e questa Roma-Bologna è pronto a viverla comunque e dovunque: "Partita troppo importante, che può spostare gli equilibri e giudizi sulla stagione dell’una e dell’altra. E che la stagione la può pure svoltare, in positivo o in negativo". Insomma una sorta di momento della verità Davide Bombardini, si riparte dall’1-1 dell’andata. La qualificazione è 50 e 50? "Mmm. mi spiace dirlo, ma il mio personalissimo ago della bilancia pende un po’ di più dalla parte della Roma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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