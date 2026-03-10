Il weekend di Walter Sabatini è stato caratterizzato da sconfitte per le sue ex squadre, tra cui l’Inter, la Roma e il Bologna. Sabatini ha commentato il derby, affermando che il Bologna ha perso la sua identità, mentre ha indicato la Roma di Gasp come favorita in Coppa. Le partite hanno lasciato un segno negativo nel suo bilancio personale.

E' stato un weekend amaro di soddisfazioni per Walter Sabatini. Tutte ko le sue ex squadre. Dall'Inter, alla Roma, fino al Bologna. E il prossimo turno di Europa League vedrà l'incrocio tra rossoblù e giallorossi: "L'unico che non avrei voluto vedere, non fosse altro perché inizia la fase calda della competizione e una delle due andrà a casa. E' un peccato non solo a livello sentimentale: entrambe hanno un'anima europea". Ma l'anima c'è chi rischia di smarrirla o averla smarrita ed è il suo ex Bologna. Sabatini, perdendo con il con il Verona il Bologna ha perso la chance di andare a -4 dal settimo posto. "Qualcosa si è rotto, troppe sconfitte casalinghe, con una premessa.

© Sport.quotidiano.net - Sabatini, un derby che fa malissimo. "Il Bologna ha perso la sua anima. La Roma di Gasp favorita in Coppa»

