Esclusiva Fiore | Gattuso ecco i due nomi che non possono mancare per gli spareggi

Fiore, ex giocatore di Parma, Lazio e della Nazionale, rivela i due nomi che Gattuso dovrebbe convocare per gli spareggi. Secondo l’ex fantasista, questi giocatori porterebbero energia e determinazione alla squadra. Fiore sottolinea che uno di loro ha già dimostrato la sua forza durante le ultime partite di qualificazione, mentre l’altro si è distinto in campionato con prestazioni convincenti. La scelta di Gattuso potrebbe essere decisiva per il cammino verso la qualificazione. Restano da vedere quali giocatori entreranno nelle sue valutazioni.

L'ex fantasista di Parma, Lazio e della Nazionale, parla delle convocazioni di Gennaro Gattuso in vista degli spareggi: "Due nomi non possono mancare: porterebbero entusiasmo e forza" Con la maglia della Nazionale ha disputato un Europeo da protagonista, trascinando nel 2000 gli azzurri di Dino Zoff fino alla finale (che si è chiusa con il successo francese al Golden Gol, durante i tempi supplementari). Due anni dopo non riuscì a strappare la convocazione per i Mondiali del 2002, ma si rifece con gli interessi tornando in azzurro e giocando da protagonista gli Europei del 2004. " Il Mondiale mi è mancato, così come sta mancando a tutti i tifosi.