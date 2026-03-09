Secondo i dati dell’Istat, i prezzi di prodotti e servizi sono in aumento e continueranno a salire nel 2026. La lista comprende generi alimentari, trasporti e abitazioni, che risultano tra i più costosi per le famiglie italiane. Le stime indicano che i rincari si protrarranno anche nel prossimo anno, influenzando le spese quotidiane e i budget domestici.

Il 2026 rischia di diventare un anno impegnativo per il bilancio delle famiglie italiane. Dopo un periodo di relativa stabilità dei prezzi, diversi beni e servizi stanno registrando nuovi aumenti che, complessivamente, potrebbero tradursi in una spesa aggiuntiva fino a 700 euro l’anno per nucleo familiare. A spingere i prezzi verso l’alto sono soprattutto alcune voci di spesa quotidiana: viaggi, energia, carburanti e alcuni prodotti di consumo. Anche i servizi legati al turismo e ai trasporti stanno registrando rincari significativi, contribuendo a rendere più costosa la vita quotidiana. Tra i settori che stanno registrando i maggiori aumenti c’è quello dei viaggi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Istat, i prezzi continuano a salire: la lista dei prodotti e servizi più cari per il 2026

