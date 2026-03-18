Durante la notte, un'operazione militare ha portato all'uccisione del ministro dell'Intelligence iraniano, Esmail Khatib. L'azione è stata annunciata ufficialmente da Israele, che ha dichiarato di aver condotto un raid mirato per eliminare la figura di spicco. La notizia ha suscitato una forte reazione internazionale e apre nuovi scenari nella regione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid notturno e annuncio ufficiale Israele ha dichiarato di aver eliminato il ministro dell’Intelligence iraniano, Esmail Khatib, durante un’operazione militare condotta nella notte. L’annuncio è arrivato dal ministro della Difesa israeliano, che ha parlato apertamente di un’azione mirata contro uno dei vertici della sicurezza iraniana. Secondo le autorità israeliane, l’attacco rientra in una strategia più ampia volta a colpire direttamente i leader iraniani coinvolti nelle attività militari e di intelligence. Escalation del conflitto tra Israele e Iran L’uccisione di Khatib rappresenta un ulteriore passo nell’intensificazione dello scontro tra i due Paesi, già segnato da attacchi reciproci e operazioni militari su più fronti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Israele: ucciso il ministro dell’Intelligence iraniano Khatib

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