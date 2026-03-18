Iran colpito il ministro dell' Intelligence Khatib Le condizioni

Il ministro dell’Intelligence iraniano, Esmail Khatib, è stato colpito da un attacco in un raid israeliano a Teheran, secondo quanto riportato da Iran International. Non sono state fornite dettagli sulle conseguenze dell’attacco o sulle condizioni di Khatib. L’attacco si è verificato nella capitale iraniana e coinvolge le operazioni militari tra Israele e Iran.

Secondo quanto appreso da Iran International, il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib è stato colpito da un raid israeliano a Teheran. Al momento, però, non sono disponibili ulteriori informazioni. Una fonte ripresa da Channel 12 ha confermato la notizia e sull'esito dell'operazione ha detto: "Aspettiamo i risultati dell'attacco, ma sembra buono". Intanto, si terranno oggi a Teheran i funerali del segretario del consiglio per la Sicurezza nazionale Ali Larijani, del comandante delle forze Basij Gholamreza Soleimani e degli 84 marinai della nave Dena uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Israele. Lo hanno annunciato i media iraniani, aggiungendo che "il corteo funebre per le salme di questi martiri" partirà' alle 13:30 locali da piazza della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Iran, colpito il ministro dell'Intelligence Khatib. Le condizioni Articoli correlati Iran: «Pronti ad ascoltare proposte di pace con risarcimento danni». Israele: morto il ministro Khatib – La direttaNel diciannovesimo giorno della guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran Teheran ha lanciato un’offensiva con bombe a grappolo su Tel Aviv per... L’Iran annuncia che non parteciperà ai Mondiali di calcio. Il ministro dello Sport: “Non ci sono le condizioni”L’Iran non parteciperà ai Mondiali di calcio del 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Tutti gli aggiornamenti su Intelligence Khatib Temi più discussi: Iran, Hegseth: 'Guida suprema ferita'. Taglia su leader Teheran; Iran, Usa: colpiti 90 obiettivi militari a Kharg, no infrastrutture petrolio. Trump: Spero molti Paesi mandino navi da guerra per lo Stretto di Hormuz; Iran: gli Usa offrono una ricompensa di 10 milioni per informazioni su Khamenei e i leader dei pasdaran - DIRETTA. Media, preso di mira nella notte il ministro intelligence dell'Iran a BeirutAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e t ... tuttosport.com Iran: media, ministro Intelligence preso di mira in un attacco israeliano a TeheranIl ministro dell'Intelligence iraniano, Esmail Khatib, sarebbe stato preso di mira in un attacco delle forze israeliane lanciato nella ... agenzianova.com MEDIO ORIENTE | L'Idf ha preso di mira a Beirut Ismail Khatib, ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. "Attendiamo i risultati dell'attacco, sembra promettente". Dodici morti nei raid israeliani nel centro d - facebook.com facebook