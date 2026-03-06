Guerra Israele-Usa-Iran continuano raid su Tel Aviv e Beirut Teheran | Offerta la mediazione da alcuni Paesi – La diretta

Continuano i raid su Tel Aviv e Beirut, coinvolgendo Israele, gli Stati Uniti e l’Iran. Teheran ha dichiarato che alcuni Paesi hanno proposto iniziative di mediazione, mentre ha ribadito il suo impegno per una pace stabile nella regione e la determinazione a difendere la propria dignità e sovranità. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

«Alcuni Paesi hanno avviato iniziative di mediazione. Sia chiaro: siamo impegnati per una pace duratura nella regione ma non esitiamo a difendere la dignità e la sovranità della nostra nazione. La mediazione dovrebbe rivolgersi a coloro che hanno sottovalutato il popolo iraniano e innescato questo conflitto». Lo dichiara su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Nella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran. L’esercito americano ha detto di aver affondato più di 30 navi iraniane, mentre due hotel sono stati colpiti in Bahrein dai missili e dai droni di Teheran. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Raid israeliani su Beirut, missili di Teheran su Tel Aviv

Guerra Israele-Usa-Iran, missili su Tel Aviv e Teheran. Trump ai curdi: «Attaccate» – La direttaNella notte del 6 marzo 2026 l’Iran ha lanciato una serie di missili e droni contro Tel Aviv in risposta all’attacco dell’Idf su Teheran.

USA e Israele attaccano Iran, come reagirà Teheran Dalla guerra civile al cambio di governo

Tutti gli aggiornamenti su Guerra Israele Usa Iran continuano raid....

Temi più discussi: USA e Israele lanciano attacchi contro l’Iran; Attacco Usa-Israele a Iran. Sabahi: Porterà morti, feriti e distruzione. Situazione non sfugga di mano; Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Almeno 200 morti nell'attacco all'Iran. Convocato il Consiglio di sicurezza.

Guerra Usa Iran, bombardato il bunker di Khamenei. Raid di Israele in Libano: esplosioni a Beirut. Wp: «Da Mosca dati di intelligence a Teheran per colpire forze Usa»Guerra Usa Iran, la diretta di oggi venerdì 6 marzo Un altro Paese è stato sfiorato dal gorgo che si è avvitato sul Medio Oriente a causa della guerra scatenata da ... ilmessaggero.it

Guerra Iran in diretta: raid israeliani a Teheran e in Libano. Meloni: Tutelare la sicurezza degli italiani, Trump invasione di terra inutileLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Tel Aviv ha lanciato attacchi su Teheran e Beirut, raid iraniani in Bahrein ... fanpage.it

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday x.com

Guerra USA-Israele contro l'Iran: segui Europe Today per ultimi sviluppi e reazioni. In diretta dalle 8, ora di Bruxelles. #EuropeToday https://l.euronews.com/iFgB - facebook.com facebook