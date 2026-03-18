Nella notte tra lunedì e martedì, l'esercito israeliano ha effettuato attacchi mirati contro due figure di rilievo del regime, Ali Larijani e Qasem Soleimani. Entrambi sono stati colpiti in operazioni che hanno preso di mira rispettivamente la loro presenza e influenza, riducendo così le capacità strategiche del regime. Le operazioni sono avvenute in diverse località e sono state confermate da fonti ufficiali israeliane.

Alla domanda "chi comanda a Teheran?", dopo la morte di Khamenei, la risposta più frequente era: Larijani. Il segretario del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale sapeva tutto della Repubblica islamica, era metodo e ideologia. Il capo dei basij è stato il suo braccio armato. Le uccisioni portano a strade diverse, lo stesso obiettivo Un colpo alla mente e uno alla mano. Nella notte tra lunedì e martedì, l'esercito israeliano ha lanciato una serie di attacchi per eliminare due fra gli uomini più importanti del regime, Ali Larijani e Gholamreza Soleimani. I loro ruoli sono stati simbiotici, ma non uguali dentro alla Repubblica islamica dell'Iran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Israele elimina Larijani e Soleimani, la mente e la mano del regime

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