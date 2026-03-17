Durante la notte, le forze israeliane hanno condotto raid su Teheran, uccidendo due figure di spicco del regime iraniano. Si tratta di Larijani e Soleimani, entrambi considerati figure di rilievo all’interno del governo. Questa operazione avviene nel diciottesimo giorno di conflitto in Medio Oriente. Le azioni militari sono state portate avanti con obiettivi specifici contro i vertici iraniani.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Raid notturni su Teheran: uccisi Larijani e Soleimani. Nel diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele ha intensificato le operazioni militari colpendo direttamente i vertici del potere iraniano. Durante raid notturni su Teheran, sono stati uccisi due figure chiave del regime: Ali Larijani, nella foto d’apertura, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale, e Gholamreza Soleimani, comandante dei Basij. La notizia è stata confermata dal ministro della Difesa israeliano Katz, sottolineando la portata strategica dell’operazione. Larijani: figura centrale del potere iraniano. Ali Larijani era considerato uno degli uomini più influenti della Repubblica islamica, ritenuto da molti il leader de facto del Paese dopo la morte di Khamenei padre. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Israele colpisce, eliminati due vertici del regime iraniano: uccisi Larijani e Soleimani

Articoli correlati

Ali Larijani, chi è il leader iraniano ucciso da Israele assieme a SoleimaniIsraele colpisce ancora il cuore dell’Iran e lo fa eliminando il leader “de facto” di Teheran, Ali Larijani.

Guerra in Iran, Israele: “Uccisi Larijani e comandante Soleimani”. Khamenei: “Non è il momento per la pace”TEHERAN – Il capo del Consiglio di sicurezza iraniano Ali Larijani e il capo dei Basij Gholam Reza Soleimani, sono stati uccisi in un raid israeliano...

Tutto quello che riguarda Israele colpisce

Argomenti discussi: Colpita ambasciata Usa a a Baghdad, attacchi su Teheran e Beirut. Trump chiede aiuto per Hormuz,; Guerra, l’Iran distrugge i radar Usa nel Golfo Persico. Nodo missili? I numeri svelano la realtà.

Guerra Iran, Israele: Uccisi Larijani e Soleimani, figure chiave del regime. Khamenei rifiuta la pace: Non è il momento giustoL’Idf annuncia l’uccisione di due pezzi grossi del regime iraniano: Ali?Larijani, capo della sicurezza nazionale, e Gholamreza?Soleimani, comandante dei Basij. L’Iran non conferma, mentre la Guida Sup ... firstonline.info