Ispezione al tribunale | il caso ‘famiglia del bosco’ sotto

Oggi, alle 11:00, quattro ispettori del ministero della Giustizia sono entrati nel tribunale dei minorenni dell’Aquila per iniziare un’indagine interna sul caso noto come ‘famiglia del bosco’. L’ispezione si concentra sull’operato dell’istituzione giudiziaria riguardo a questa vicenda. Nessuna comunicazione è stata rilasciata su eventuali sviluppi o motivazioni dell’ispezione.

Oggi, mercoledì 18 marzo 2026, a ore 11:00, quattro ispettori del ministero della Giustizia hanno varcato la soglia del tribunale dei minorenni dell’Aquila per avviare un’indagine interna. La missione scaturisce da una delega diretta del Guardasigilli Nordio e si concentra sul caso noto come ‘famiglia del bosco’. Monica Sarti, che guida la delegazione, ha confermato l’avvio delle operazioni con un tono calmo e collaborativo. L’attività di controllo è iniziata questa mattina e prevede l’esame documentale e l’ascolto dei magistrati coinvolti nel procedimento. La procedura non sarà rapida: le stime indicano che l’ispezione potrebbe protrarsi per due o tre giorni interi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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