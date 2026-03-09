caso della famiglia nel bosco meloni annuncia ispettori al tribunale dei minorenni

Il governo ha annunciato l'invio di ispettori al tribunale dei minorenni in seguito alla vicenda della “famiglia nel bosco”. La notizia arriva mentre l'intera vicenda si sviluppa in una fase successiva, attirando l'attenzione mediatica e politica. Nessuna altra informazione sui dettagli delle indagini o sui soggetti coinvolti è stata rivelata fino a questo momento.

Il governo interviene sulla vicenda. La vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco" entra ora in una nuova fase. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, dopo aver discusso della situazione con il ministro Carlo Nordio. Durante un'intervista alla trasmissione Fuori dal Coro su Rete 4, la premier ha espresso forti critiche nei confronti della decisione dei magistrati di allontanare la madre dai suoi tre figli, parlando di provvedimenti che, a suo giudizio, sarebbero "figli anche di letture ideologiche" e capaci di provocare "un ulteriore e pesante trauma" ai bambini coinvolti.

