Ismail Khatib era il ministro dell'Intelligence di Teheran ed è stato ucciso in un raid aereo condotto da Israele. La notizia è stata riportata dal sito di Ynet, senza dettagli aggiuntivi sulle modalità dell'operazione o sulle eventuali conseguenze immediate. L'evento ha suscitato reazioni nel mondo internazionale, mentre le autorità iraniane hanno confermato la morte del loro rappresentante senza specificare ulteriori elementi.

L'Iran perde un altro dei suoi leader. Secondo quanto riportato dal sito di Ynet, Israele ha condotto un raid aereo con l'obiettivo di eliminare il ministro dell'Intelligence iraniano Ismail Khatib durante la notte. Per Iran International, testata dell'opposizione iraniana con sede a Londra, l'attacco è andato a buon fine e il ministro è stato ucciso. La notizia, al momento, è stata confermata dal ministro della Difesa israeliano, ma non da Teheran. Un uomo chiave dell'apparato di sicurezza Khatib era una figura centrale nel sistema di sicurezza della Repubblica Islamica. Religioso sciita e funzionario di lungo corso, aveva costruito la propria carriera all'interno delle strutture di intelligence fino a diventare uno degli uomini più influenti nel controllo interno del Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Ismail Khatib, chi era il ministro dell'Intelligence di Teheran ucciso in un raid di Israele: le controversie e le accuse internazionali

Articoli correlati

Israele: ucciso il ministro dell’Intelligence iraniano KhatibABBONATI A DAYITALIANEWS Raid notturno e annuncio ufficiale Israele ha dichiarato di aver eliminato il ministro dell’Intelligence iraniano, Esmail...

Iran, colpito il ministro dell'Intelligence Khatib. Le condizioniSecondo quanto appreso da Iran International, il ministro dell'Intelligence iraniano Esmail Khatib è stato colpito da un raid israeliano a Teheran.

Una selezione di notizie su Ismail Khatib

Discussioni sull' argomento Bombe a grappolo su Tel Aviv. Usa in azione nello stretto di Hormuz, Israele colpisce Beirut. La diretta; L'Iran minaccia vendetta per la morte di Larijani. Raid israeliani su Beirut, morti e feriti - LIVEBLOG.

Ismail Khatib, chi era il ministro dell'Intelligence di Teheran ucciso in un raid di Israele: le controversie e le accuse internazionaliL'Iran perde un altro dei suoi leader. Secondo quanto riportato dal sito di Ynet, Israele ha condotto un raid aereo con l'obiettivo ... msn.com

Israele conferma l'uccisione del ministro dell'intelligence iraniano KhatibIl ministro della Difesa israeliano afferma che il ministro dell'intelligence iraniano Ismail Khatib è stato ucciso. (ANSA) ... ansa.it

MEDIO ORIENTE | L'Idf ha preso di mira a Beirut Ismail Khatib, ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. "Attendiamo i risultati dell'attacco, sembra promettente". Dodici morti nei raid israeliani nel centro d x.com