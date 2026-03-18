Isernia | diritto in azione gli studenti sfidano il silenzio

Mercoledì 18 marzo 2026, Isernia diventa il centro del dibattito giuridico regionale con l’inaugurazione dell’VIII edizione del Festival del Diritto, un evento che coinvolge studenti e professionisti del settore. La manifestazione si svolge nella città, attirando l’attenzione sulla discussione di temi legali e sulla partecipazione attiva dei giovani. La cerimonia di apertura dà il via a una serie di incontri e confronti dedicati al diritto e alla giustizia.

La città di Isernia si trasforma in questo mercoledì 18 marzo 2026 nel fulcro del dibattito giuridico regionale con l’apertura dell’VIII edizione del Festival del Diritto. L’iniziativa, ospitata nel foyer dell’Auditorium 10 settembre 1943, vede la partecipazione attiva degli studenti dell’ISIS Fermi-Mattei e pone al centro il tema della responsabilità civile e della denuncia come atto di giustizia. Guido Sellecchia, studente di Giurisprudenza e membro di Azione Universitaria Unimol, guida i lavori per rendere la legge uno strumento pratico di vita quotidiana. Il messaggio cardine dell’evento è che il silenzio rappresenta una forma di complicità, mentre la segnalazione delle ingiustizie costituisce un diritto fondamentale da esercitare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isernia: diritto in azione, gli studenti sfidano il silenzio Articoli correlati Varese: due avvocatesse sfidano gli studenti sul votoAl Liceo Manzoni di Varese, studenti maggiorenni si preparano al loro primo voto costituzionale attraverso un confronto diretto tra due avvocatesse... Il sindaco di Isernia che dorme in tenda davanti all'ospedale contro i tagli: «Chiediamo solo il diritto alla salute»Non alza la voce, non fa «polemiche», dice, ma «sensibilizzazione»: dopo la seconda notte passata in tenda di fronte all’ospedale Veneziale, il... Contenuti utili per approfondire Isernia diritto in azione gli studenti... Argomenti discussi: Festival del Diritto, a Isernia parte il percorso verso l’edizione 2026; A Isernia i giovani sfidano il silenzio: parte il Festival del Diritto.