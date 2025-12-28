Il sindaco di Isernia che dorme in tenda davanti all' ospedale contro i tagli | Chiediamo solo il diritto alla salute

Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha scelto di dormire in tenda davanti all’ospedale Veneziale dal 26 dicembre, per richiamare l’attenzione sui tagli ai servizi sanitari e alla carenza di personale. La sua protesta mira a sottolineare l’importanza di mantenere aperti i reparti essenziali, ribadendo che si tratta di un diritto fondamentale: la salute non può essere trascurata.

Piero Castrataro dal 26 dicembre dorme in tenda fuori dal Veneziale, l'ospedale di Isernia, per sensibilizzare sulla carenza di medici e sui tagli: «Non chiediamo chissà ché, ma i reparti "salvavita" devono restare».

