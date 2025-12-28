Il sindaco di Isernia che dorme in tenda davanti all' ospedale contro i tagli | Chiediamo solo il diritto alla salute
Il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, ha scelto di dormire in tenda davanti all’ospedale Veneziale dal 26 dicembre, per richiamare l’attenzione sui tagli ai servizi sanitari e alla carenza di personale. La sua protesta mira a sottolineare l’importanza di mantenere aperti i reparti essenziali, ribadendo che si tratta di un diritto fondamentale: la salute non può essere trascurata.
Piero Castrataro dal 26 dicembre dorme in tenda fuori dal Veneziale, l'ospedale di Isernia, per sensibilizzare sulla carenza di medici e sui tagli: «Non chiediamo chissà ché, ma i reparti “salvavita” devono restare». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all’ospedale per protesta contro i tagli. L’azienda sanitaria: “Azione strumentale”
Leggi anche: Il sindaco che dorme in tenda davanti all'ospedale per protestare contro i tagli
Il sindaco di Isernia e le notti in tenda per salvare l'ospedale; Il sindaco di Isernia protesta dormendo in tenda davanti all'ospedale; Castrataro, il sindaco d’Isernia che dorme in tenda: “Le mie notti al freddo per salvare l’ospedale”; Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale.
Il sindaco di Isernia si è accampato davanti all’ospedale per chiedere più medici - Dorme in tenda dalla notte del 26 dicembre e dice che rimarrà lì fino a quando avrà garanzie sugli investimenti ... ilpost.it
Il sindaco di Isernia dorme in tenda davanti all'ospedale, la protesta a oltranza contro i taglia alla sanità - Peculiare protesta del sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che ha dormito in una tenda davanti all'ospedale Veneziale, colpito da nuovi tagli ... virgilio.it
Il sindaco che dorme in strada per protesta contro i tagli all’ospedale: “Senza risposte concrete resto qui” - Piero Castrataro, sindaco 50enne di Isernia, ha lanciato una mobilitazione davanti all'ospedale Veneziale della sua città: ha dormito in tenda questa ... fanpage.it
Il sindaco di Isernia si è accampato davanti all’ospedale per chiedere più medici x.com
Quando lo Stato non arriva per scelte politiche, la resistenza è l’unica strada da percorrere. Siamo al fianco del Sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che ha deciso di piantare una tenda davanti all’ospedale della sua città. È stanco di aspettare risposte che non - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.