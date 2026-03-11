Varese | due avvocatesse sfidano gli studenti sul voto

Al Liceo Manzoni di Varese, due avvocatesse si sono confrontate con studenti maggiorenni sul tema del voto costituzionale. Le professioniste hanno presentato posizioni diverse durante un dibattito organizzato dall’istituto scolastico, coinvolgendo gli studenti in una discussione diretta. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto tra figure legali e giovani in vista del primo esercizio del voto.

Al Liceo Manzoni di Varese, studenti maggiorenni si preparano al loro primo voto costituzionale attraverso un confronto diretto tra due avvocatesse schierate su posizioni opposte. L'incontro, svoltosi nell'aula magna dell'istituto, ha trasformato la sala in un vero e proprio campo di battaglia intellettuale dove le argomentazioni giuridiche hanno sostituito gli slogan dei social network. La gestione dell'evento è stata affidata ad Andrea Zanotti, presidente del consiglio di istituto, e a Francesco Maieron, il dirigente scolastico, che hanno curato ogni dettaglio logistico per garantire la massima efficacia formativa. Il dibattito non è rimasto confinato alla teoria astratta ma ha toccato con mano la realtà della partecipazione civica imminente.