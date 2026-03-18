ISEE 2026 | nuove maggiorazioni per famiglie con figli

Il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto n. 3 del 2026, che introduce nuove maggiorazioni per le famiglie con figli all’interno dell’ISEE 2026. La riforma riguarda la scala di equivalenza e le agevolazioni dedicate ai nuclei familiari con bambini. La modifica interessa coloro che presentano la dichiarazione per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Il Ministero del Lavoro ha firmato il decreto n. 3 del 2026 che ridefinisce la scala di equivalenza ISEE e le maggiorazioni per i nuclei familiari con figli. Questa riforma, entrata in vigore dal primo gennaio, modifica profondamente l’accesso a prestazioni sociali come l’Assegno Unico e il Bonus Asilo Nido, rendendo i calcoli più favorevoli per le famiglie numerose. La nuova matematica dell’inclusione sociale. L’indicatore della situazione economica equivalente non è un semplice numero, ma il risultato di una divisione complessa tra il reddito familiare e un coefficiente che riflette le dimensioni del nucleo. Dal 1° gennaio 2026, il calcolo si basa su dati fiscali relativi all’anno d’imposta 2024, rendendo necessario un aggiornamento automatico delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) da parte dell’INPS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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