Nuovo ISEE 2026 | quali sono i vantaggi per le famiglie con figli e le nuove agevolazioni sociali

Dal 1° gennaio 2026, il nuovo ISEE introduce modifiche che favoriscono le famiglie con figli, offrendo franchigie più ampie sulla casa e maggiorazioni per nuclei numerosi. Queste novità mirano a migliorare l'accesso alle agevolazioni sociali, rendendo più semplice beneficiare di servizi e sostegni economici. È importante conoscere le nuove regole per usufruire al meglio delle opportunità previste dal sistema di welfare aggiornato.

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo ISEE, quest'anno dichiaratamente più favorevole alle famiglie con figli, con franchigie più alte sulla casa e maggiorazioni per i nuclei numerosi. L'INPS assicura il riesame automatico delle domande già presentate, senza ulteriori adempimenti. Ecco tutte le novità.

