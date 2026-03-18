Irregolarità nei contratti di Mourinho e Skriniar | Fenerbahce nei guai l'Uefa indaga sui bilanci

L'Uefa ha avviato un'indagine sul Fenerbahce a causa di irregolarità riscontrate in diversi contratti, tra cui quelli di Mourinho e Skriniar. La società turca si trova ora sotto scrutinio per questioni legate ai bilanci e ai contratti stipulati. La situazione coinvolge direttamente il club e le figure coinvolte nei contratti oggetto di verifica.