Controlli nei locali della movida | irregolarità nei contratti negli impianti di sicurezza e salta fuori anche la droga

Durante i controlli notturni a Seregno, tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, i carabinieri hanno scoperto irregolarità nei contratti di lavoro e nelle misure di sicurezza di diversi locali della movida. Durante l’operazione, sono stati trovati anche piccoli quantitativi di droga nascosti tra i tavoli e dietro il bancone.

Maxi controlli nei locali della movida di Seregno. È successo nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio in alcuni esercizi commerciali e attività di intrattenimento della cittadina brianzola. Un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla questura di Monza e che ha visto la partecipazione del personale della polizia di Stato, dell’ispettorato del lavoro, di Ats Brianza, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel corso delle verifiche sono stati identificati clienti e lavoratori e sono stati effettuati accertamenti amministrativi e di polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Monzatoday.it

I carabinieri e i vigili sono usciti di notte per i controlli nella zona dei Baretti, nel quartiere Chiaia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi; Controlli nei locali pubblici, sanzionata una pizzeria di Peveragno; Dopo la tragedia di Crans Montana raffica di controlli nei locali: le prime verifiche partiranno a Latina; Dopo Crans Montana, la provincia di Imperia rafforza i controlli nei locali di intrattenimento.

Maxi controlli dei Carabinieri tra Velletri e Lariano: arresto, denunce e sanzioni nei locali pubbliciIeri sera, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, nell’ambito di un più ampio piano strategico di controllo del territorio, hanno eseguito un servizio ... castellinotizie.it

Controlli nei locali, attività sospesa per irregolarità: sanzioni e diffidaVerifiche interforze in un locale a Calatafimi Segesta: irregolarità su sicurezza, igiene e autorizzazioni. Disposte diffida e sanzioni ... marsalalive.it

Controlli nei locali pubblici a Vittoria: verifiche sulle condizioni di sicurezza facebook