Controlli nei locali della movida | irregolarità nei contratti negli impianti di sicurezza e salta fuori anche la droga

Da monzatoday.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante i controlli notturni a Seregno, tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio, i carabinieri hanno scoperto irregolarità nei contratti di lavoro e nelle misure di sicurezza di diversi locali della movida. Durante l’operazione, sono stati trovati anche piccoli quantitativi di droga nascosti tra i tavoli e dietro il bancone.

Maxi controlli nei locali della movida di Seregno. È successo nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio in alcuni esercizi commerciali e attività di intrattenimento della cittadina brianzola. Un servizio straordinario di controllo del territorio coordinato dalla questura di Monza e che ha visto la partecipazione del personale della polizia di Stato, dell’ispettorato del lavoro, di Ats Brianza, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza, ciascuno per i profili di rispettiva competenza. Nel corso delle verifiche sono stati identificati clienti e lavoratori e sono stati effettuati accertamenti amministrativi e di polizia giudiziaria.🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

Controlli nei locali della movida: irregolarità in 2 attività

Irregolarità nei b&b e nei locali della movida: carabinieri e vigili in azione

I carabinieri e i vigili sono usciti di notte per i controlli nella zona dei Baretti, nel quartiere Chiaia.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi; Controlli nei locali pubblici, sanzionata una pizzeria di Peveragno; Dopo la tragedia di Crans Montana raffica di controlli nei locali: le prime verifiche partiranno a Latina; Dopo Crans Montana, la provincia di Imperia rafforza i controlli nei locali di intrattenimento.

Maxi controlli dei Carabinieri tra Velletri e Lariano: arresto, denunce e sanzioni nei locali pubbliciIeri sera, i Carabinieri della Compagnia di Velletri, nell’ambito di un più ampio piano strategico di controllo del territorio, hanno eseguito un servizio ... castellinotizie.it

controlli nei locali dellaControlli nei locali, attività sospesa per irregolarità: sanzioni e diffidaVerifiche interforze in un locale a Calatafimi Segesta: irregolarità su sicurezza, igiene e autorizzazioni. Disposte diffida e sanzioni ... marsalalive.it