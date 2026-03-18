Irpiniambiente il Comune di Montemiletto è in regola con i pagamenti

Il sindaco di Montemiletto ha dichiarato che il Comune è in regola con i pagamenti a Irpiniambiente. Ha inoltre affermato che si aspetta un servizio di raccolta rifiuti puntuale ed efficiente. La comunicazione è stata diffusa attraverso una nota ufficiale del primo cittadino, che sottolinea l’importanza di rispettare gli impegni economici e di garantire un servizio adeguato alla comunità.

Tempo di lettura: 4 minuti La nota del sindaco di Montemiletto, Massimiliano Michiiello “Il Comune di Montemiletto è in regola con i pagamenti e pretende che il servizio di raccolta dei rifiuti da parte di Irpiniambiente sia svolto in modo puntuale ed efficiente. In ordine ai disagi che stanno interessando il nostro paese ed il territorio irpino, ancora prima di capire le ragioni altrui ovvero di Irpiniambiente, l’Amministrazione comunale di Montemiletto ha come unico obiettivo quello che venga garantito il servizio, stando dalla parte dei propri cittadini. Da Irpiniambiente pretendiamo che la raccolta dei rifiuti sia svolta con la massima efficienza perché il Comune di Montemiletto corrisponde puntualmente i costi del servizio, essendo fermi con il pagamento al mese di gennaio 2026. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Irpiniambiente, il Comune di Montemiletto è in regola con i pagamenti Articoli correlati Migliora la performance del Comune nei pagamenti: fatture saldate con più di otto giorni di anticipoUn dato che pone Rimini tra gli enti pubblici italiani che rispettano i termini di legge di 30 giorni stabiliti dalla direttiva europea del 2011,... Un promemoria per i pagamenti Tari, il Comune avvia il servizio sperimentale per le aziendeLo strumento punta a un duplice obiettivo: da un lato vuole creare un modello di 'assistenza cordiale al contribuente', in seconda battuta mira a...