Migliora la performance del Comune nei pagamenti | fatture saldate con più di otto giorni di anticipo

Il Comune di Rimini ha migliorato i suoi tempi di pagamento alle imprese. Nel 2025, ha saldato le fatture con più di otto giorni di anticipo rispetto alle scadenze. Una mossa che aiuta le aziende a gestire meglio i loro flussi di cassa e riduce i ritardi nei pagamenti.

Un dato che pone Rimini tra gli enti pubblici italiani che rispettano i termini di legge di 30 giorni stabiliti dalla direttiva europea del 2011, anticipandoli Nel 2025 il Comune di Rimini ha saldato le fatture alle imprese creditrici con più di 8 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. Il dato emerge dall’elaborazione realizzata dagli uffici e pubblicata sul sito istituzionale come previsto dalla legge da cui emerge come ci sia stato un ulteriore miglioramento rispetto alla tendenza già positiva registrata negli scorsi anni: alla data del 31 dicembre 2025 si registrava un ‘tempo medio ponderato di ritardo’ (Tmr) di -8,14 giorni, rispetto ai -6,41 giorni del 2024 e dei -3,76 giorni del 2023.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Alcuni assistenti ai disabili delle scuole, con pagamenti relativi a ottobre e novembre, hanno le fatture presentate ma sono in attesa di pagamento a causa di debiti del Comune per tasse e multe.

