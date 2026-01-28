Un promemoria per i pagamenti Tari il Comune avvia il servizio sperimentale per le aziende

Il Comune ha avviato un nuovo servizio sperimentale dedicato alle aziende per facilitare il pagamento della Tari. L’obiettivo è evitare che le imprese abbiano problemi o ritardi nei pagamenti. La novità mira a semplificare le procedure e a ridurre le complicazioni, offrendo un modo più rapido e diretto per regolare le proprie tasse. Il servizio, ancora in fase di prova, dovrebbe aiutare le aziende a rispettare le scadenze senza stress.

Lo strumento punta a un duplice obiettivo: da un lato vuole creare un modello di 'assistenza cordiale al contribuente', in seconda battuta mira a garantire le previste entrate nelle casse dell'amministrazione locale Un servizio sperimentale per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti relativi al pagamento della Tari. Partirà lunedì prossimo, 2 febbraio, un nuovo progetto a cura della ripartizione Tributi del Comune di Bari: si chiama 'Evita sanzioni e resta informato, più dialogo con imprese e cittadini' l'iniziativa che garantisce un promemoria e assistenza tributaria.

